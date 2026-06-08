В Германии предложили Меркель в качестве посредника в переговорах по Украине "Левые" ФРГ предложили Меркель в качестве посредника в переговорах по Украине

Москва8 июн Вести.Сопредседатель Левой партии (ЛП) ФРГ Ян ван Акен предложил кандидатуру экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве возможного посредника от Евросоюза (ЕС) на переговорах об урегулировании украинского конфликта.

Как сообщает журнал Der Spiegel, ван Акен заявил журналистам, что Европа должна активнее участвовать в дипломатическом урегулировании. По его мнению, Меркель могла бы выступить в качестве балансирующей силы в этом противостоянии. Он считает бывшего канцлера ФРГ "серьезным партнером по переговорам", которая способна как представлять интересы ЕС, так и пользоваться уважением в России и на Украине.

9 мая президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес России. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Предложение российского лидера вызвало большой переполох в Берлине, заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.