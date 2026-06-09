Москва9 июнВести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддержит любую кандидатуру переговорщика с Россией, который будет добиваться разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем, а не с позиции силы. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага от фракции АдГ Евгений Шмидт.
По словам политика, конкретные персоналии не имеют значение.
Партия "Альтернатива для Германии" поддержит любого переговорщика, который будет добиваться достижения мира дипломатическим путем… Не нужно концентрироваться на персоналиях, кто был бы посредником. Главное, чтобы этот посредник отстаивал именно разрешение конфликта, а не пытался навязывать какие-то новые невыполнимые условия, действовать с позиции силы, а не с позиции дипломатии - все это на протяжении последних лет не дало абсолютно никакого результатаподчеркнул политик
По его словам, главное - прочный мир на Украине, а не какой-то конкретный человек в качестве переговорщика.
Мы бы поддержали и [Герхарда] Шредера, бывшего канцлера Германии, который является членом правящей партии социал-демократов, если бы его намерения действительно заключались в том, чтобы как можно быстрее достичь мира на Украине. Это для нас главная цель, а не какие-то преференции для неких геополитических структурподытожил Шмидт
Нужны прочный мир, деэскалация, снятие санкций и нормальные партнерские отношения с Россией, США и Украиной, отметил политик.
Германия ориентирована на экспорт и нуждается в торговле со всеми странами. То, как сейчас действует правительство и прошлые правительства, это идет совершенно вразрез с нашими национальными интересами, и это является очередным фактором, которые ведут нашу экономику в тупикзаявил Шмидт
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств объяснил, почему считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера идеальным кандидатом на роль посредника в переговорах между ЕС и Россией.