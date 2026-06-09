Немецкий политик Шмидт рассказал, кого АдГ поддержит как переговорщика с Россией Политик Шмидт: ради мира АдГ поддержит любого переговорщика, включая Шредера

Москва9 июн Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддержит любую кандидатуру переговорщика с Россией, который будет добиваться разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем, а не с позиции силы. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага от фракции АдГ Евгений Шмидт.

По словам политика, конкретные персоналии не имеют значение.

Партия "Альтернатива для Германии" поддержит любого переговорщика, который будет добиваться достижения мира дипломатическим путем… Не нужно концентрироваться на персоналиях, кто был бы посредником. Главное, чтобы этот посредник отстаивал именно разрешение конфликта, а не пытался навязывать какие-то новые невыполнимые условия, действовать с позиции силы, а не с позиции дипломатии - все это на протяжении последних лет не дало абсолютно никакого результата подчеркнул политик

По его словам, главное - прочный мир на Украине, а не какой-то конкретный человек в качестве переговорщика.

Мы бы поддержали и [Герхарда] Шредера, бывшего канцлера Германии, который является членом правящей партии социал-демократов, если бы его намерения действительно заключались в том, чтобы как можно быстрее достичь мира на Украине. Это для нас главная цель, а не какие-то преференции для неких геополитических структур подытожил Шмидт

Нужны прочный мир, деэскалация, снятие санкций и нормальные партнерские отношения с Россией, США и Украиной, отметил политик.

Германия ориентирована на экспорт и нуждается в торговле со всеми странами. То, как сейчас действует правительство и прошлые правительства, это идет совершенно вразрез с нашими национальными интересами, и это является очередным фактором, которые ведут нашу экономику в тупик заявил Шмидт

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств объяснил, почему считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера идеальным кандидатом на роль посредника в переговорах между ЕС и Россией.