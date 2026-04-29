Москва29 апр Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского заявлениями о перспективах Украины вступить в состав Евросоюза (ЕС) пытаются склонить к компромиссу, заявил ИС "Вести" представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Именно с этой целью, считает он, на днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украине в конечном счете придется подписать соглашение о прекращении огня и мирный договор с Россией.

Полагаю, это попытка склонить Зеленского к компромиссам. Потому что это все было сказано в контексте того, что якобы Украину зовет Европейский союз, но сразу же последовала оговорка. Мерц сказал, что даже в 2028 году это нереалистично отметил Шмидт

При этом ЕС по-прежнему шлет сигналы Киеву о перспективах европейского будущего, добавил он.

Дают сигналы о том, что такая возможность существует, но для этого Украина должна пойти на ряд уступок – отказаться от части территорий, привести законодательство в соответствие с европейскими нормами, вести борьбу с коррупцией, с которой там никто по сути не борется. В целом все идет в рамках торга о том, что якобы Украине дают перспективу вступления в Европейский союз заключил политик

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с критикой позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросу мирного урегулирования. По ее мнению, заявления немецкого лидера о необходимости территориальных уступок со стороны Украины ради мира и вступления в ЕС следует трактовать не как предложение к дискуссии, а как "жесткую формулировку условий".