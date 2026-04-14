Поддубный: сотрудничество ФРГ и Украины в сфере обороны коснулось и призывников

Москва14 апр Вести.Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности выслать украинских беженцев призывного возраста из Германии обратно в Киев стало очередным подтверждением того, что киевский режим все еще придерживается идеи "войны до последнего украинца". Такое мнение выразил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере МАХ.

Берлин и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось во время рабочего визита главы киевского режима Владимира Зеленского в немецкую столицу.

Радость от того, что Германия и Украина подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в украинском сегменте Telegram длилась недолго отметил военкор

Поддубный уточнил, что в ходе встречи немецкий канцлер также заявил о готовности помочь киевскому режиму вернуть беженцев призывного возраста на Украину, чтобы они отправились на фронт.

То, что и для киевского режима, и для коллективного Запада отправленные на передний край украинцы – просто расходник, конечно, не является откровением. Но, если кто-то думал, что план Киева "воевать до последнего украинца" уже себя исчерпал, то, как видим, он очень ошибался сказал журналист

26 января Зеленский подписал закон законы о продлении в стране военного положения и мобилизации до 4 мая 2026 года.