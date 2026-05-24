"Ну и пожалуйста": на Западе осудили Зеленского за наглость при ответе Мерцу

Москва24 мая Вести.Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от идеи канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС указывает на чрезмерную наглость политика.

Такого мнения придерживается депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски.

Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость человека по фамилии Зеленский просто не знает границ. Я хорошо отношусь к украинцам, но такого хулигана, как Зеленский, они точно не заслужили. Пусть лучше он возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом написал парламентарий на странице в соцсети X

22 мая Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного участника общеевропейского объединения и распространить на нее обязательство Договора о ЕС о взаимной обороне.

В ответ украинский политик направил руководству Еврокомиссии письмо, в котором назвал такой вариант "несправедливым" , добавив, что страна "заслуживает равных прав в Европе".

Издание The European Conservative узнало о серьезном расколе внутри европейского сообщества в связи с объявленной Мерцем инициативой ускорить интеграцию Украины в ЕС.