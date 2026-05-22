Москва22 мая Вести.Страны - участницы Евросоюза обсуждают идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена объединения, сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Он подтвердил, что ЕК получила письмо с предложением Мерца.

Мы приветствуем тот факт, что сейчас между государствами-членами идет обсуждение, и мы призываем к тому, чтобы это обсуждение действительно продвигалось на уровне Европейского совета сказал Мерсье

Ранее France 24 сообщала, что Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса на время, пока она проходит процесс вступления в объединения. Соответствующее письмо германского канцлера было отправлено главами ЕК и Евросовета Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал это предложение безумием, отметив, что с помощью предложенного Мерцем механизма Украина получит выгоду от постепенного доступа к части бюджета и единому рынку ЕС.