Москва21 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением сделать Украину "ассоциативным членом" Европейского союза без права голоса на период, пока Киев проходит процесс вступления в объединение. Об этом пишет France 24.

По информации журналистов, Мерц направил письмо с соответствующей инициативой главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС без права голоса, пока Киев проходит длительный процесс полноценного вступления следует из публикации

По плану канцлера ФРГ, это позволит Украине быть официально представленной на саммитах ЕС, а также заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что многие страны ЕС будут на протяжении долгого времени выступать против членства Украины в сообществе.