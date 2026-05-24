Эксперт рассказал, почему Зеленский отказался от предложения Мерца Политолог Кошкович: Зеленский отверг инициативу Мерца из-за безнаказанности

Москва24 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" Евросоюза из-за ощущения безнаказанности. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Эксперт раскритиковал Зеленского за требование "справедливого подхода и равных прав в Европе" в ответ на инициативу Берлина. В социальной сети Х он отметил, что глава киевского режима не несет ответственности за свои действия.

Почему он выдвигает требования? Потому что ему все сходит с рук сказал Кошкович

Ранее Мерц выступил с инициативой сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС без права голоса, пока Киев проходит процесс вступления в объединение.