Москва24 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" Евросоюза из-за ощущения безнаказанности. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Эксперт раскритиковал Зеленского за требование "справедливого подхода и равных прав в Европе" в ответ на инициативу Берлина. В социальной сети Х он отметил, что глава киевского режима не несет ответственности за свои действия.
Почему он выдвигает требования? Потому что ему все сходит с руксказал Кошкович
Ранее Мерц выступил с инициативой сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС без права голоса, пока Киев проходит процесс вступления в объединение.