Премьер Италии игнорирует мероприятия ЕС на фоне конфликтов с Парижем и Берлином La Repubblica: у Мелони возник конфликт с европейскими лидерами по Украине

Москва6 июн Вести.Премьер Италии Джорджа Мелони пропустила ряд встреч и мероприятий с европейскими лидерами на фоне конфликтов с Германией, Францией, Британией и Польшей из-за Украины, заявило издание La Repubblica.

Журналисты отметили, что на фоне "отстранения" Мелони от европейских мероприятий, включая встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, штаб премьера прямо выражает нежелание Рима отправлять на Украину свои войска, а также скептически смотрит на ту спешку, с которой Украину пытаются принять в Евросоюз.

Мелони переживает нелегкие дни в отношениях с ведущими игроками ЕС. Еще в четверг вечером из [Палаццо] Киджи просочился скепсис по поводу координации Франции, Великобритании и Германии с Украиной перед лицом переговоров с Москвой. Италию исключили. И она не будет участвовать в воскресной встрече Макрона, Мерца и Стармера в Лондоне - опять же с Зеленским. Мелони уже ответила отказом на пятистороннюю встречу с участием Польши 2 июня, потому что она выпадала на День республики. В окружении премьера повторяют: это не "изоляция", а "обычный формат Е3", в который Рим не входит. Но за отстранением стоят политические узлы говорится в публикации

Ранее Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз - недальновидный бюрократический гигант, неспособный эффективно справиться с глобальными проблемами. Она потребовала от ЕС действовать быстро при принятии решений и установления разумных приоритетов.