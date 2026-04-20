Эксперт Пачини: Италия не игрок в мире, а свидетель своего упадка Strategic Culture: визит Зеленского в Рим демонстрирует упадок Италии

Москва20 апр Вести.Визит Владимира Зеленского в Италию - свидетельство упадка Рима. Так считает итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

Свою позицию он изложил в статье для издания Strategic Culture (SC).

Пока Мелони позирует рядом с Зеленским…, итальянцы вынуждены по-прежнему мириться с низкими зарплатами, с находящейся в хроническом упадке системой здравоохранения и с теряющей прежние позиции промышленностью отметил автор статьи в издании

По мнению Пачини, поддержка конфликта на Украине пользы Риму не приносит, наоборот, проукраинская политика ослабляет итальянскую экономику.

Внешняя церемониальность [визита] игнорирует реальное положение дел. Италия... больше не игрок, а свидетель своего собственного политического упадка констатирует итальянский эксперт по международным отношениям

Италия, по словам Пачини, пренебрегает экономической устойчивостью, она продолжает сама себя ослаблять. Поведение Рима и премьер-министра Джорджи Мелони, принимавшей в Риме Зеленского, вызывает чувство диссонанса.

Переговоры Зеленского с Мелони прошли в Риме 15 апреля, издание с оценивающей их итоги статьей вышло 20 апреля.