Москва20 апрВести.Визит Владимира Зеленского в Италию - свидетельство упадка Рима. Так считает итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.
Свою позицию он изложил в статье для издания Strategic Culture (SC).
Пока Мелони позирует рядом с Зеленским…, итальянцы вынуждены по-прежнему мириться с низкими зарплатами, с находящейся в хроническом упадке системой здравоохранения и с теряющей прежние позиции промышленностьюотметил автор статьи в издании
По мнению Пачини, поддержка конфликта на Украине пользы Риму не приносит, наоборот, проукраинская политика ослабляет итальянскую экономику.
Внешняя церемониальность [визита] игнорирует реальное положение дел. Италия... больше не игрок, а свидетель своего собственного политического упадкаконстатирует итальянский эксперт по международным отношениям
Италия, по словам Пачини, пренебрегает экономической устойчивостью, она продолжает сама себя ослаблять. Поведение Рима и премьер-министра Джорджи Мелони, принимавшей в Риме Зеленского, вызывает чувство диссонанса.
Переговоры Зеленского с Мелони прошли в Риме 15 апреля, издание с оценивающей их итоги статьей вышло 20 апреля.