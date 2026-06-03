Италия препятствует попыткам Украины вступить в ЕС La Repubblica: Италия противодействует попыткам Украины вступить в ЕС

Москва3 июн Вести.Итальянские политики и государственные деятели начали тормозить попытки Украины ускорить вступление в ЕС. Об этом говорится в публикации итальянской газеты La Repubblica.

Издание отмечает, что ранее Италия поддерживала стремления Киева, но в последнее время ситуация изменилась.

В публикации приводится заявление итальянской партии "Лига Севера", в котором говорится, что принятие Украины в ЕС нанесет непоправимый экономический вред Европе.

Вдобавок министр обороны страны Гидо Крозето назвал вопрос о вступлении Украины "слишком сложным", исключив подобную возможность в ближайшие годы.

Газета также приводит мнение экспертов, которые сходятся во мнении, что Украине необходимо решить свои внутренние проблемы самостоятельно, а не перекладывать их на страны ЕС.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз движется по пути, который напоминает закат Римской империи.