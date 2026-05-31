Премьер Чехии увидел в Евросоюзе признаки упадка, сравнив его с Римской империей Премьер Чехии увидел в ЕС признаки заката Римской империи

Москва31 мая Вести.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Евросоюз движется по пути, который напоминает закат Римской империи. Такое мнение он высказал в интервью газете Financial Times.

ЕС сейчас, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования передает его слова издание

Чешский премьер также подверг критике политику Брюсселя в сфере декарбонизации. Он заявил, что подобные меры, по его мнению, подталкивают европейскую экономику к серьезному кризису.

С 1 января в Евросоюзе начал применяться механизм трансграничного углеродного регулирования CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Он предусматривает, что страны и зарубежные производители, чьи углеродные выбросы превышают показатели, принятые в ЕС, должны будут платить дополнительную пошлину при поставках своей продукции на рынок союза.

Под действие CBAM попадают шесть категорий товаров: цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород. Введение новых правил вызвало критику со стороны ряда государств, в том числе Китая.