В Румынии пожаловались на потерю десятков миллиардов евро из-за ЕС и Украины Пиперя: Румыния потеряла десятки миллиардов евро из-за Евросоюза и Украины

Москва25 мая Вести.Румыния потеряла десятки миллиардов евро из-за Евросоюза и Украины. Об этом заявил румынский депутат Европарламента Георге Пиперя.

По его словам, национальный план восстановления и устойчивости, запущенный в 2021 году, стал одной из самых провальных сделок в истории страны.

Мы заплатили взнос в бюджет ЕС в размере 18 миллиардов. Бухарест потратил на войну на Украине, вероятно, от 10 миллиардов до 40 миллиардов евро написал парламентарий на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Он подчеркнул, что при этом от ЕС Румыния получила только 11 млрд евро, около восьми из которых нужно вернуть с процентами в течение 30 лет. Пиперя уточнил, что полученные от Евросоюза деньги тратились на различные консультации и "зеленые" презентации в PowerPoint "без всякой практической пользы", в то время как промышленность страны была уничтожена под предлогом "декарбонизации".

17 мая бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что нормализация отношений с Россией и другими странами является ключевым условием для демократизации и модернизации страны.