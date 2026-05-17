"Недоучки делают карьеру": бывший глава МИД Румынии призвал мириться с РФ Экс-глава МИД Румынии Марга выступил за нормализацию отношений с Россией

Москва17 мая Вести.Нормализация отношений с Россией и другими странами является ключевым условием для демократизации и модернизации Румынии. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел этой страны Андрей Марга в статье для издания Cotidianulhd.

По словам дипломата, без международного сотрудничества невозможно достичь прогресса в развитии государства.

Если они (действующие власти Румынии – прим. ред.) действительно хотят демократии в стране, то должны понимать, что она реализуется в международном сотрудничестве, а не во враждебности, независимо в каком направлении … Вновь утверждаю, ... что необходимо нормализовать отношения с Китаем, Россией, Турцией как неотъемлемое условие демократизации, модернизации и благосостояния Румынии написал Марга

Министр отметил, что текущее экономическое положение и состояние демократии в стране оставляют желать лучшего. Он обвинил руководство Румынии в некомпетентности и пренебрежении национальными интересами.

В Румынии достаточно недоучек и ничтожеств делают карьеру, ... демонизируя Россию и пренебрегая Китаем, понятно, за счет сограждан. Естественно, никто не утверждает, что великие державы в истории являются ангелами, у них свои интересы и расчеты, которые ты, в свою очередь, должен учитывать заявил он

Наряду с этим Марга раскритиковал использование румынскими властями России в качестве "пугала" в политике, назвав это пропагандой.

Нет никаких доказательств того, что Россия планирует атаковать кого-либо в Европе. Она сосредоточена на внутреннем развитии, а не на оккупации подчеркнул бывший глава МИД страны

По его мнению, такую политику проводят слабые правительства, которые оправдывают свои действия путем создания внешних угроз.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев раскритиковал Бухарест за оголтелую русофобию в адрес России в связи с историей с беспилотником в воздушном пространстве восточноевропейской страны.