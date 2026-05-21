Москва21 маяВести.Европейский союз лишился порядка одного триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов.
Такие цифры назвал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в разговоре с РИА Новости.
Они уже потеряли очень много … до триллиона долларовподчеркнул дипломат
На фоне отказа от покупки российского сырья выросли цены на закупки из других источников, отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Это включает и теракт против "Северных потоков"добавил Биричевский
Ранее председатель правления и генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов заявил, что рынки углеводородного сырья пока работают при помощи накопленных до конфликта на Ближнем Востоке запасов.