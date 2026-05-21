В МИД РФ назвали потери Евросоюза после отказа от российских углеводородов Биричевский: Евросоюз потерял до $1 триллиона из-за отказа от российского сырья

Москва21 мая Вести.Европейский союз лишился порядка одного триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов.

Такие цифры назвал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в разговоре с РИА Новости.

Они уже потеряли очень много … до триллиона долларов подчеркнул дипломат

На фоне отказа от покупки российского сырья выросли цены на закупки из других источников, отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Это включает и теракт против "Северных потоков" добавил Биричевский

Ранее председатель правления и генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов заявил, что рынки углеводородного сырья пока работают при помощи накопленных до конфликта на Ближнем Востоке запасов.