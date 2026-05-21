В Финляндии призвали ЕС выплатить России миллиардные компенсации за прокси-войну Политик Мема призвал ЕС выплатить РФ миллиардные компенсации за прокси-войну

Москва21 мая Вести.Евросоюз обязан заплатить России миллиардные издержки за прокси-войну на Украине.

Такую точку зрения высказал финский депутат, член фракции "Альянс свободы" Армандо Мема в интервью РИА Новости.

ЕС должен выплатить компенсацию России за финансирование прокси-войны утверждает парламентарий

Депутат подчеркнул, что речь идет о миллиардных выплатах, что на данный момент почти нереализуемо.

Мема обратил внимание на процветающую коррупцию в рядах руководства ЕС и отсутствие в Европе лидера, который в состоянии осознать и исправить историческую ошибку, совершенную в отношении Москвы.

Ранее Мема заявлял, что Европа может надеяться на реальный мир с Россией только при условии смены европейских политических элит.