Москва21 маяВести.Евросоюз обязан заплатить России миллиардные издержки за прокси-войну на Украине.
Такую точку зрения высказал финский депутат, член фракции "Альянс свободы" Армандо Мема в интервью РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что речь идет о миллиардных выплатах, что на данный момент почти нереализуемо.
Мема обратил внимание на процветающую коррупцию в рядах руководства ЕС и отсутствие в Европе лидера, который в состоянии осознать и исправить историческую ошибку, совершенную в отношении Москвы.
Ранее Мема заявлял, что Европа может надеяться на реальный мир с Россией только при условии смены европейских политических элит.