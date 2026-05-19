Мема: Европа может надеяться на мир с РФ только в случае смены европейских элит

Москва19 мая Вести.Европа может надеяться на реальный мир с Москвой только при условии смены европейских политических элит, заявил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он подчеркнул, что в противном случае вместо устойчивого мира с Россией Европа получит еще одни Минские соглашения, направленные на то, чтобы выиграть для Европы время на перевооружение.

Элиты в Европе должны уйти, только со сменой режима в европейском политическом классе мы можем надеяться на реальный мир с Москвой... Не может быть мира, если у власти остается политический класс, разжигающий войну и враждебный к Москве написал Мема в соцсети X

Финский политик также отметил, что, на его взгляд, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не может представлять Европу на переговорах с Россией, поскольку она принадлежит к "Старой Европе". Участник мирных переговоров с РФ должен быть тем, кто способен строить "Новую Европу", подчеркнул Мема.

О том, что в Европе и ФРГ рассматривают кандидатуру Меркель в качестве переговорщика с Россией, ранее писал Der Spiegel.