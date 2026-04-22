Экс-нардеп Олейник: кредит ЕС на €90 млрд для Украины будет разворован

Москва22 апр Вести.Выделенный Евросоюзом (ЕС) кредит в размере 90 миллиардов евро на Украине будет разворован. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам бывшего украинского политика, часть выделенных средств осядет в самом ЕС, а другая достанется украинским чиновникам.

Там все схемы отработаны. Как только копейка попадает — сразу пошли откаты. На вооружении завышают цены. Или, например, перечисляют деньги фирме-однодневке, как это было с одним из предприятий в Польше: дали около миллиарда — и компания исчезла. Ни снарядов, ни денег объяснил он

Олейник отметил, что украинским властям не будет трудно "распилить" крупную сумму. По его оценке, по сравнению с предыдущими годами нынешний транш не такой большой — США в прошлые годы выделяли по 60 миллиардов долларов только на один год. К этой сумме добавлялись транши от других стран.

Так что для украинских министров это работы на полдня заключил Олейник

Ранее западные СМИ сообщали, что постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали 20-й пакет санкций против России, а также договорились о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.