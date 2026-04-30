Макгрегор: кредит Евросоюза для Украины не изменит ход СВО

Макгрегор рассказал о последствиях выдачи ЕС кредита Украине Макгрегор: кредит Евросоюза для Украины не изменит ход СВО

Москва30 апр Вести.Предоставление Евросоюзом займа Украине не окажет существенного влияния на итоговый результат противостояния с Россией.

Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его оценкам, около половины выделяемых финансовых средств может быть выведено на офшорные счета, принадлежащие Владимиру Зеленскому и представителям его администрации.

Аналитик пояснил, что в этот процесс могут быть вовлечены многие парламентарии, высокопоставленные офицеры и дипломаты, которые, по его словам, стремятся присвоить любые доступные средства.

Кроме того, отставной полковник отметил, что европейские поставки вооружений также не способны изменить стратегическую ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).

По мнению Макгрегора, на данном этапе у России есть возможности для достаточно быстрого установления контроля над Одессой.

Ранее Макгрегор заявил, что киевский режим напрасно не согласовал на переговорах в Майами решение о передаче России ряда территорий.