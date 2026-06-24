Макговерн: Россия контролирует ситуацию на Украине и в Европе Аналитик Макговерн: для России на Украине сложилась благоприятная ситуация

Москва24 июн Вести.Для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

По его мнению, европейцы не являются угрозой для России.

Шольц уже ушел. Макрон — следующий на очереди … Просто наберитесь терпения. У России все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального отметил Макговерн

По мнению специалиста, на Украине именно коррупция усугубляет и без того незавидное положение страны.

Украинцы, конечно, получат оружия на девяносто миллиардов долларов. Но откуда они его собираются брать? Ну, у США ведь много того, что им самим нужно. А европейцам придется за это платить. Так куда же пойдут эти девяносто миллиардов? Скорее всего, прямо в карманы печально известных своей коррупцией украинцев сказал Макговерн

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев" заявил, что коррупция на Украине носит тотальный характер. По словам российского лидера, элиты киевского режима покрывают ее, поскольку сами участвуют в коррупционных схемах.