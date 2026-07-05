Москва5 июл Вести.Чем чаще начнет меняться власть на Украине, и чем более "откровенный урод" будет в руководстве страны, тем лучше для России. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Сергей Михеев.

Я сколько лет слышу … - "не надо трогать руководство Украины, ведь вместо него придет кто-нибудь еще хуже, откровенный нацист". Во-первых, этот [глава киевского режима Владимир Зеленский] уже откровенный нацист, а во-вторых? … чем откровеннее там будет нацист, тем нам легче будет решать проблемы сказал Михеев

В качестве примера он привел нынешний скандал с Польшей.

Зеленский решил позаигрывать с неонацистами, потому что ему нужна поддержка, он это понимает, в том числе во внутренней конкуренции. Это спровоцировало скандал с Польшей, потому что Польша, конечно, хочет поддерживать Украину, но есть какие-то вещи, которые невозможно не замечать. … Чем более откровенный урод там будет стоять, тем нам легче на самом деле. И чем чаще они будут меняться, тем нам проще будет решать многие задачи добавил политолог

Ранее политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски заявил, что проводимая Зеленским политика в отношении Польши нанесла Украине значительный репутационный ущерб.