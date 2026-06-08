Москва8 июн Вести.Киевский режим, подстегиваемый западными властями, сделал иррациональный выбор в пользу проекта "Антироссия". Теперь ему остается пожинать плоды этого решения, заявил ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что антироссийский проект на Украине зарождался еще с 1992 года.

На самом деле история наших отношений с Украиной, она же не с 2014 года началась. Она развивалась как антироссийская с самого начала, с 1992 года. Получалось так, что в одном измерении есть очевидное движение Украины в сторону НАТО, очевидное движение Украины к проекту "Антироссия", а с другой стороны - деньги-деньги-деньги-деньги: смотрите, как хорошо товарообороты увеличиваются, все жужжит, все работает, с Европой трубы строим. А что в итоге перевесило? А перевесила в итоге политика, вот это движение Украины к проекту "Антироссия". Никакой ни газ, ни нефть, ни товарооборот не перевесил. Мне кажется, это стоит иметь в голове заявил Михеев

Он подчеркнул, что данный опыт РФ нужно учитывать и в отношениях с другими странами, в том числе с США.

Украина за пять месяцев лишилась 20% своих международных резервов. Кроме того, страна уступает по ВВП на душу населения всем государствам Европы.