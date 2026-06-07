Международные резервы Украины с начала года сократились на 20%

Украина за пять месяцев лишилась 20% своих международных резервов Международные резервы Украины с начала года сократились на 20%

Москва7 июн Вести.Украина лишилась 20% своих международных резервов за пять месяцев текущего года из-за малых объемов помощи от Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Национального банка, общий уровень украинских международных резервов снизился до $45,7 млрд по состоянию на 31 мая 2026 года. При этом в начале года эта цифра равнялась $57,3 млрд.

Валютные интервенции Нацбанка, как отмечается, стали самой крупной статьей расходов. Киев также платил проценты по внешним долгам и валютным облигациям госзайма: $1,77 млрд за пять месяцев.

Объемы помощи со стороны западных партнеров, как подчеркивается, были очень незначительными.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что для реконструкции украинской экономики необходимы сотни миллиардов евро. Российский лидер отметил, что европейские эксперты знают, какие суммы и временные сроки понадобятся для восстановления экономики Украины.