ТАСС: государственный долг Украины с 2022 года возрос до $208,97 млрд

Госдолг Украины за 4 года увеличился более чем на 110 миллиардов долларов ТАСС: государственный долг Украины с 2022 года возрос до $208,97 млрд

Москва13 июн Вести.Общий объем государственного долга Украины с начала 2022 года увеличился более чем в два раза — с 97,96 миллиарда долларов до 208,97 миллиарда.

Это следует из материала ТАСС, которое проанализировало данные соответствующие расчеты украинского Министерства финансов.

Уточняется, что основной прирост пришелся на внешние обязательства — они возросли почти втрое, достигнув 162,73 миллиарда долларов. В эту сумму входят 10 миллиардов долларов, которые Украина должна Международному валютному фонду (МВФ), а также долги перед странами-партнерами.

Рост задолженности произошел несмотря на то, что большая часть помощи от стран Запада, включая поставки вооружения, предоставлялась на безвозмездной основе, говорится в публикации.

По данным Института демографии и социальных исследований, в настоящее время на каждого жителя Украины приходится около 7,5 тысяч долларов долга при общей численности населения примерно 28 миллионов человек.

Ранее Киев и представители МВФ достигли соглашения о пересмотре сроков проведения реформ, необходимых для дальнейшего финансирования в рамках кредитной программы.