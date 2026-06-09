Украина должна заплатить МВФ 172 миллиона долларов по долгам за кредиты

Расчетный день: Украина должна погасить перед МВФ долг в 172 миллиона долларов Украина должна заплатить МВФ 172 миллиона долларов по долгам за кредиты

Москва9 июн Вести.Правительство Украины во вторник, 9 июня, обязано перечислить Международному валютному фонду (МВФ) платеж в размере 172 миллионов долларов в счет погашения кредитных обязательств.

Об этом говорится в материале РИА Новости, которое проанализировало документы фонда.

Согласно данным МВФ, Украина должна выплатить 125 737 500 единиц специальных прав заимствования (SDR) до полуночи с вторника на среду (07.00 мск 10 июня).

По курсу фонда расчетами на 5 июня, один SDR эквивалентен 1,368 доллара США.

Следующий платеж Киеву предстоит осуществить 10 июля.

В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, который покрывается преимущественно за счет иностранной помощи.

Дефицит бюджета страны на текущий год составляет 1,9 триллиона гривен (около 45 миллиардов долларов).

В середине мая МВФ оценил объем теневой экономики Украины в 45% от внутреннего валового продукта (ВВП).