МВФ выделил Украине новый транш финансовой помощи на почти 700 млн долларов

МВФ одобрил выдачу Украине кредитного транша в размере 690 млн долларов МВФ выделил Украине новый транш финансовой помощи на почти 700 млн долларов

Москва21 июл Вести.Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выдачу Киеву кредитного транша в размере 690 млн долларов. Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой фонда, передает агентство ТАСС.

Указывается, что специалисты фонда завершили первый обзор выполнения программы кредитной поддержки Киева, рассчитанной на 4 года, в общем объеме - 8,1 млрд долларов.

Завершение обзора позволяет немедленно выделить транш в размере 690 млн долларов, таким образом, общий объем выплат [в рамках новой программы кредитной поддержки] со стороны МВФ достиг порядка 2,2 млрд долларов сказано в сообщении

Ранее, 9 июля, сообщалось, что Международный валютный фонд задержал выплату Украине планового транша кредита в размере около 700 миллионов долларов. Согласно графику действующей программы финансовой помощи, средства должны были поступить Киеву еще 1 июня.

При этом ранее стало известно, что Украина рассчитывает получить от западных союзников не меньше 154 миллиардов долларов до 2030 года, чтобы поддерживать свое существование в этот период.