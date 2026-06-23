Москва23 июн Вести.В конце апреля государственный долг Украины достиг уже 104,6% номинального ВВП страны - за первые четыре месяца 2026 года показатель подрос еще на 3,4 процентного пункта.

Об этом сообщает РИА Новости на основе данных украинского Минфина. В публикации отмечается, что госдолг страны по состоянию на 30 апреля составил 9,345 триллиона гривен, или 212,1 миллиарда долларов. В январе-апреле он увеличился более чем на 3%. При этом номинальный ВВП на конец 2025 года составлял 8,931 триллиона гривен или 202,6 миллиарда долларов. Согласно подсчетам агентства, отношение госдолга страны к ее номинальному ВВП составило почти 105%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) дал оценку объему теневой экономики Украины. Она составила 45% от внутреннего валового продукта (ВВП). Директор по коммуникациям организации Джули Козак отметила, что для получения внешнего финансирования Киеву необходимо провести реформы, в том числе в налоговой сфере. По мнению Козак, это будет иметь "критическое значение" для страны .