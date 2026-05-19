МВФ: Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

МВФ: Украина уступает по ВВП на душу населения всем странам Европы МВФ: Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

Москва19 мая Вести.Украина, которую Международный валютный фонд (МВФ) относит к Европе, оказалась последней в списке европейских стран по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, сообщает МВФ.

Так, показатель ВВП на душу населения на Украине составил к апрелю $6,98 тыс. в год. Более высокие позиции занимают Косово и Молдавия с показателями $8,96 тыс. и $9,35 тыс. соответственно.

Директор по связям МВФ Джули Козак заявила, что объем теневой экономики Украины составляет 45% ВВП страны. По ее словам, Киев должен провести реформы, в том числе в налоговой области, чтобы рассчитывать на получение внешнего финансирования. Козак подчеркнула, что у Киева "весьма масштабные" финансовые потребности.

В конце февраля МВФ одобрил Украине четырехлетний кредит в размере $8,1 млрд.