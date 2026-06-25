Москва25 июн Вести.Киев через тему эвакуации мирных жителей с освобождаемых Вооруженными силами РФ территорий пытается представить миру образ "злой" России, заявил ИС "Вести" руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По его словам, киевский режим не показывает правдивый образ РФ, так как боится лишиться поддержки со стороны Запада.

Тему эвакуации киевские террористы используют для того, чтобы продолжать формировать образ злой и агрессивной России. А это, конечно, конвертируется, как они считают, в поддержку киевского режима на Западе. То есть им нельзя позволять, чтобы образ России был правдивым: мы не угрожаем мирным жителям, мы не бьем по социальным объектам, в отличие от киевских террористов, мы не устраиваем терактов. Но они не хотят, чтобы этот образ был в головах у западных обывателей сказал Ярошенко

Эксперт обратил внимание, что Украина использует мирных жителей только для картинки. Вывозя людей в тыл, подчеркнул Ярошенко, киевский режим бросает их на произвол судьбы.

Никаких условий для того, чтобы люди могли продолжать вести нормальную жизнь, не предоставляется. Но ничего удивительного в этом нет. Для киевского режима население на подконтрольных территориях - это не более чем расходный материал. Этот расходный материал можно захватить, бусифицировать и отправить на убой, либо можно использовать для жалостливой картинки, и людей переселить, вытащить насильно с их мест жительства, но только чтобы получить очередное, как им кажется, доказательство агрессивных планов России отметил он

Политолог добавил: киевский режим проводит принудительную эвакуацию.

Детей забирают, и родители вынуждены следовать за детьми. Никто не спрашивает, хотите вы быть эвакуированными или нет, или вы хотите оставаться здесь. Поэтому это не их выбор, это не их желание. Миллионы, десятки миллионов людей на подконтрольных киевскому режиму территориях находятся в заложниках заключил эксперт

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что киевский режим использует стариков и детей как расходный материал для своих операций. По его словам, такой подход Украины ничем не отличается от методов террористов.