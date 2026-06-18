Москва18 июн Вести.Киевский режим в своих методах не отличается от террористов и использует стариков и детей как расходный материал для своих операций. Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он сравнил такой подход с методами, которые использует запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ.

Они [киевские власти] не рассматривают эти вопросы с точки зрения этики принципиально, то есть с точки зрения эффективности этот подход не отличается, скажем, от подходов террористов из запрещенной в России группировки ИГИЛ, от которых, собственно, никто ничего давно не ждет с точки зрения этики и морали. Но, собственно, также следует относиться к действиям украинских террористов. Безусловно, когда они там, допустим, используют для каких-то терактов стариков, детей - они для них бросовый инструмент. Если их там ФСБ задержит, или они там, допустим, погибнут при подготовке теракта, это не важно. Это для них расходный материал... погиб этот человек или же он получил срок, когда его взяли сотрудники ФСБ - он расплачивается за собственную глупость рассказал Рожин

Ранее политолог Хащенко заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский использует террористические атаки для "перекрытия" поражений на фронте. По его мнению, таким образом украинские власти пытаются создать нужную "картинку".