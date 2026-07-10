Поддубный указал на то, что на стороне ВСУ воюют террористы Поддубный: киевский режим отправляет на передовую террористов

Москва10 июл Вести.Киевский режим отправляет на фронт террористов, которые в том числе проходили подготовку в лагерях ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ). Об этом написал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере МАХ.

Журналист прокомментировал новость о том, что в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские боевики сосредоточили десятки подразделений, участниками которых стали чеченцы, покинувшие Россию во время второй чеченской кампании. Они не только участвовали в карательных операциях в Донбассе еще до начала СВО, но и проходили подготовку в лагерях ИГИЛ в Сирии и Ираке.

То есть сейчас киевский режим отправляет на передовую террористов, в руках которых будет оружие, заботливо переданное им странами Запада написал Поддубный

Иностранные специалисты приезжают в Киев, чтобы обучать завербованных украинскими спецслужбами, следует из кадров задержания готовившего теракт против офицера Минобороны РФ, распространенных ФСБ России.