Москва10 июлВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к Дружковке в Донецкой Народной Республике (ДНР) десятки своих подразделений.
В состав группировки вошли в том числе боевики из "Батальона имени шейха Мансура" (признан в РФ террористическим и запрещен) и центр спецназначения "Омега", сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и "Батальон имени шейха Мансура", центр спецназначения "Омега"рассказал собеседник агентства
Террористы из "Батальона имени шейха Мансура", воюющие на стороне ВСУ, проходили подготовку в тренировочных лагерях "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).