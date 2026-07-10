ТАСС: ВСУ стянули к Дружковке десятки своих подразделений

ВСУ стянули к Дружковке спецназ и террористов, обучавшихся в лагерях ИГ ТАСС: ВСУ стянули к Дружковке десятки своих подразделений

Москва10 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к Дружковке в Донецкой Народной Республике (ДНР) десятки своих подразделений.

В состав группировки вошли в том числе боевики из "Батальона имени шейха Мансура" (признан в РФ террористическим и запрещен) и центр спецназначения "Омега", сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и "Батальон имени шейха Мансура", центр спецназначения "Омега" рассказал собеседник агентства

Террористы из "Батальона имени шейха Мансура", воюющие на стороне ВСУ, проходили подготовку в тренировочных лагерях "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).