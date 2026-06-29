Москва29 июн Вести.Украинские боевики хорошо укрепили Дружковку в Донецкой Народной Республике, поэтому для российской армии этот город не будет легкой целью. Об этом ИС "Вести" заявил волонтер, аналитик Данил Петрушин.

По его словам, противник укрепил Дружковку довольно хорошо.

Пока город еще был обитаемый, у Вооруженных сил Украины была возможность строить укрепления и готовиться к обороне только на промышленных предприятиях, которых там довольно много. Как только из города была проведена эвакуация, стали оборудовать огневые точки, склады, пункты управления и так далее прямо в бывших квартирах, жилых домах и все прочее. И у противника благодаря тому, что он всеми силами затягивал оставление Константиновки, хватило ему времени для того, чтобы хорошо оборудовать Дружковку к обороне. Поэтому легкой целью Дружковка не является, но тем не менее она все-таки попроще Константиновки сказал эксперт

Ранее Петрушин заявил, что в Константиновке часть украинских подразделений сейчас рассеяны в городской застройке и находятся в окружении ВС РФ.