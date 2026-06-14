Поддубный рассказал, когда могут начаться бои за Дружковку

Поддубный дал прогноз, когда могут начаться бои за Дружковку Поддубный рассказал, когда могут начаться бои за Дружковку

Москва14 июн Вести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный рассказал, что бои за Дружковку в Донецкой Народной Республике (ДНР) могут начаться через несколько недель после освобождения Константиновки.

Поддубный отметил, что Дружковка не строилась как самостоятельная крепость, ее оборона опиралась именно на Константиновку, которую штурмуют российские войска.

С востока к Дружковке подходит еще одна российская группировка – со стороны Часов Яра и Северска. Бои за Дружковку могут начаться буквально в течение нескольких недель после падения Константиновки сказал военкор

Освобождение Константиновки в целом открывает "ворота" к славянско-краматорской агломерации, битва за которую станет последней в Донбассе.

После Константиновки у ВСУ не остается ни одного укрепленного узла к югу от Краматорска. И не стоит забывать, что Константиновка – это железнодорожный узел и пересечение крупных трасс. С ее падением снабжение Краматорска и Славянска становится тяжелой задачей подчеркнул Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовится к утрате Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует потеря всей славянско-краматорской агломерации. Военнослужащие группировки войск "Юг" продолжают наступательные действия и уничтожают боевиков в юго-западной части Константиновки. В течение последних суток в городе взяты под контроль 117 зданий.