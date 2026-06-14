МО РФ: Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска МО РФ: Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

Москва14 июн Вести.Украинские власти активно готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом заявили в Минобороны России.

Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации говорится в заявлении оборонного ведомства

Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВС РФ продолжают уничтожать заблокированные формирования ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР.

Действия подразделений группировки войск "Юг" в донецкой Константиновке вынудили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировать основные предприятия из Краматорска и Дружковки. Их вывезли в западную часть республики.

Накануне председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил: пришло время задуматься над созданием панорамы штурма Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), российская армия уже зашла в город с двух сторон.