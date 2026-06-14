Москва14 июнВести.Действия подразделений группировки войск "Юг" в Константиновке в ДНР вынудили украинских боевиков эвакуировать основные предприятия из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украинуотмечается в сообщении
Ранее командир штурмовой роты полка 1194 ВС РФ с позывным Яриус рассказал о том, как украинское командование не ожидало, что штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск Вооруженных сил России зашли в Константиновку и взяли на данном участке украинских военных в окружение.