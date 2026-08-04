Москва4 авг Вести.Единокровного брата народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова Андрея Лукачера вновь разыскивают родственники, однако соседи утверждают, что мужчина не пропадал и продолжает жить по прежнему адресу, сообщает KP.RU.

По данным издания, племянница Лукачера обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. По ее словам, правоохранители сообщили, что мужчина периодически попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. При этом привлекать поисковые отряды родственница не планирует.

Вместе с тем жители дома на Белореченской улице в Москве рассказали изданию, что регулярно видят Андрея Лукачера. По их словам, он ведет замкнутый образ жизни, редко общается с соседями, по утрам уходит из дома, посещает социальный центр и различные мероприятия, а вечером возвращается.

Соседи также заявили, что не считают мужчину пропавшим и отметили, что родственники долгое время не проявляли интереса к его жизни.

Как отмечает издание, Андрей Лукачер является единокровным братом Геннадия Хазанова по линии отца.