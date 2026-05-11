SHOT: фанатка испортила велосипед Губина, чтобы артист позвонил ей SHOT: фанатка Губина преследует артиста и оставляет ему послания

Москва11 мая Вести.Поклонница преследует певца Андрея Губина и оставляет ему послания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, москвичка Алина несколько лет состоит в фан-клубе Губина. За последний год она несколько раз пыталась пообщаться с артистом и даже приходила к его дому, но ей не открыли. Тогда она сделала надпись маркером на велосипеде кумира и пообещала восстановить ущерб, если он ей позвонит.

Расчеты оказались неверны – Губин не позвонил и расстроился из-за испорченного имущества.

Алина узнала об этом через фан-комьюнити и, как там говорят, продолжила сталкерить певца – пыталась извиниться и все исправить говорится в сообщении

Надпись на велосипеде она затерла, насколько смогла. Теперь связаться с певцом девушка пытается более безопасными способами: она оставляет ему свои фотографии и любовные послания в почтовом ящике.

В Telegram-канале отмечается, что Губин ни разу не был женат, но все еще верит, что может найти свою единственную.