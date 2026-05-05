Москва5 маяВести.После закрытия уголовного дела о самоуправстве в отношении Гуфа (Алексея Долматова) он сможет увидеться с сыном. Об этом в своем Telegram-канале сообщила бывшая жена рэпера Айза Анохина.
Ура! Уголовное дело Гуфа закрыто! Сэм увидится с папойнаписала экс-супруга музыканта
В октябре 2024 года рэпер Гуф и его знакомый Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его смартфон за то, что тот пытался заснять Гуфа. Рэпера и его друга обвинили в грабеже, но затем суд переквалифицировал статью на менее тяжкую - самоуправство.
26 февраля 2026 года музыкант и его товарищ были осуждены условно.
5 мая 2026 года приговор был отменен Наро-Фоминским городским судом был отменен. Также прекращено и уголовное преследование, а также отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговор обжаловал сам Гуф.