Бывшая жена Гуфа рада, что после закрытия уголовного дела он увидится с сыном

Экс-жена Гуфа о закрытии уголовного дела: теперь наш сын Сэм увидится с папой Бывшая жена Гуфа рада, что после закрытия уголовного дела он увидится с сыном

Москва5 мая Вести.После закрытия уголовного дела о самоуправстве в отношении Гуфа (Алексея Долматова) он сможет увидеться с сыном. Об этом в своем Telegram-канале сообщила бывшая жена рэпера Айза Анохина.

Ура! Уголовное дело Гуфа закрыто! Сэм увидится с папой написала экс-супруга музыканта

В октябре 2024 года рэпер Гуф и его знакомый Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его смартфон за то, что тот пытался заснять Гуфа. Рэпера и его друга обвинили в грабеже, но затем суд переквалифицировал статью на менее тяжкую - самоуправство.

26 февраля 2026 года музыкант и его товарищ были осуждены условно.

5 мая 2026 года приговор был отменен Наро-Фоминским городским судом был отменен. Также прекращено и уголовное преследование, а также отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговор обжаловал сам Гуф.