Приговор рэперу Гуфу, осужденному на год условно, отменен Суд отменил уголовное наказание в отношении рэпера Гуфа

Москва5 мая Вести.В Московском областном суде отменено уголовное преследование в отношении рэпера Алексея Долматова (Гуф) в связи с примирением сторон. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на материалы суда.

Приговор Наро-Фоминского городского отменить, прекратить уголовное преследование в отношении Алексея Долматова приводятся слова судьи

Также музыканту отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее приговор обжаловал и сам потерпевший.

По уголовному делу об ограблении сотрудника полиции в здании подмосковной бани исполнителю был вынесен приговор - 1 год условно за самоуправство.