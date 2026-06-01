Отец певца Кунгурова признан потерпевшим и отвергает версию о суициде Дело Кунгурова: отец признан потерпевшим и не верит в самоубийство сына

Москва1 июн Вести.Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор Кунгуров признан потерпевшим по делу о доведении до самоубийства его сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Евгения Черноусова.

Следователь по делу признал Виктора Кунгурова потерпевшим говорится в сообщении

Отец оперного певца настаивает на версии об убийстве сына. По его мнению, об этом свидетельствует пропажа с места преступления одежды Евгения Кунгурова, на которой могла остаться кровь, и его двух мобильных телефонов, в которых могла содержаться важная переписка.

Тело певца Евгения Кунгурова было обнаружено в центре Москвы, 8 апреля 2024 года, без явных признаков насильственной смерти. Предположительно, артист страдал депрессией и мог покончить жизнь самоубийством. Спустя два года по этому факту было возбуждено дело о доведении до самоубийства.