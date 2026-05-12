В Москве задержали иностранца, подозреваемого в убийстве отца

Москва12 мая Вести.В Москве по подозрению в убийстве собственного отца задержан иностранный гражданин. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ в MAX.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 11 мая в квартире жилого дома, расположенного на улице Обручева на юго-западе города.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений (подозреваемый – ред.) задушил своего отца. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из городских больниц сказано в сообщении ведомства

Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В ближайшее время ему предъявят обвинение.