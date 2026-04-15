Москва15 апрВести.В Москве задержан мужчина 1949 года рождения, который подозревается в убийстве сына, сообщает столичный главк СК.
По данным следствия, вечером 14 апреля в ходе бытового конфликта в квартире жилого дома в Товарищеском переулке он произвел не менее одного выстрела из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения.
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествияговорится в публикации столичного СК в мессенджере MAX
Следователи и криминалисты ведомства произвели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.