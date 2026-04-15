Задержан москвич, застреливший сына во время ссоры

Москва15 апр Вести.В Москве задержан мужчина 1949 года рождения, который подозревается в убийстве сына, сообщает столичный главк СК.

По данным следствия, вечером 14 апреля в ходе бытового конфликта в квартире жилого дома в Товарищеском переулке он произвел не менее одного выстрела из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия говорится в публикации столичного СК в мессенджере MAX

Следователи и криминалисты ведомства произвели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.