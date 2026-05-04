Совершенное в 1994 году убийство раскрыто в Москве

Столичные следователи раскрыли убийство, совершенное в 1994 году Совершенное в 1994 году убийство раскрыто в Москве

Москва4 мая Вести.Столичный СК завершил расследование убийства мужчины, которое было совершено в 1994 году. Подробности в MAX сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемый - уроженец Украины - заочно обвинен в совершении умышленного убийства, незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без разрешения.

Как установило следствие, 22 декабря 1994 года фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на лестничной площадке жилого дома по улице Фруктовой в Москве из личной неприязни выстрелил из револьвера в знакомого.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а фигурант скрылся говорится в сообщении

В ходе проведения следственных действий, анализа материалов уголовного дела, допроса свидетелей следователи установили личность фигуранта. Мужчине предъявлено обвинение заочно, избрана мера пресечения - заключение под стражу.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый объявлен в розыск.