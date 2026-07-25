Москва25 июл Вести.Сотрудники управления СК России по Москве раскрыли убийство сотрудника газеты "Московские новости", совершенное в 2001 году. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По данным СК, в сентябре 2001 года поздно вечером двое мужчин познакомились в ресторане у метро "Войковская". Они выпили вместе, затем один из них пригласил другого в гости на улицу Клары Цеткин. Дома мужчины поссорились, обвиняемый схватил со стола кухонный нож и ударил им потерпевшего не менее 55 раз в голову, шею, туловище и конечности.

От ран 25-летний мужчина скончался на месте, а его убийца выбросил нож в окно, открыл конфорки газовой плиты в кухне, поджег ткань, бросил ее, затем захлопнул дверь в квартиру и сбежал.

Поначалу раскрыть преступление не удалось – не было объективных данных, указывающих на конкретного виновного. Тем не менее, в итоге, когда были проведены современные сложные молекулярно-генетические и дактилоскопические экспертизы, а также установлен молодой человек, игравший в подъезде на гитаре в роковую ночь, получилось добыть фотографии злоумышленника того времени. По этим снимкам его и опознали.

По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность к жестокому убийству ранее неоднократно судимого москвича 1976 года рождения говорится в сообщении

Его нашли и задержали. Фигурант заключен под стражу.