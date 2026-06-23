В Москве арестован мужчина за убийство знакомого на Карамышевской набережной

Суд Москвы арестовал мужчину, зарезавшего знакомого в ходе пьяной ссоры В Москве арестован мужчина за убийство знакомого на Карамышевской набережной

Москва23 июн Вести.В Москве арестован мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого на Карамышевской набережной. Об этом сообщило столичное ГСУ СК РФ на платформе MAX.

Трагедия произошла 20 июня текущего года. Фигурант и его знакомый распивали спиртное в квартире жилого дома на Карамышевской набережной. В ходе ссоры обвиняемый нанес собеседнику по меньшей мере 20 ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы.

Обвиняемому предъявлено обвинение по статье об убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации

Расследование продолжается.