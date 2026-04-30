Москва30 апрВести.Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Преступление было совершено не позднее 27 апреля текущего года.
По предварительным данным, мужчина употреблял алкоголь вместе с родным братом. Родственники поругались, и будущий фигурант расследования нанес брату несколько колото-резаных ранений.
Пострадавший скончался, а его предполагаемый убийца сбежал.
После совершения преступления злоумышленник скрылся, а близким потерпевшего сообщил, что ему неизвестно местонахождение братаговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
После задержания мужчина во всем признался, показания были даны в ходе допроса.