В Санкт-Петербурге задержали мужчину, зарезавшего знакомого Задержан петербуржец, зарезавший знакомого в состоянии алкогольного опьянения

Москва16 июн Вести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко зарезал своего знакомого. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, 13 июня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по ул. Летчика Пилютова, в ходе ссоры ударил своего знакомого не менее 11 раз ножом в область головы, шеи и груди. От полученных травм потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1961 года рождения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Злоумышленник допрошен — он сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.