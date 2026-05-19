В Москве раскрыто тяжкое преступление, совершенное в 2002 году Московские следователи раскрыли совершенное в 2022 году преступление

Москва19 мая Вести.Следователи столичного СК раскрыли особо тяжкое преступление, которое было совершено в 2002 году. Подробности ведомство сообщает в Telegram-канале.

По материалам следствия, в 2002 году четверо фигурантов, трое из которых на тот момент не достигли совершеннолетия, решили совершать нападения на лиц без определенного места жительства или находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Делалось это из желания самоутвердиться в подростковой среде.

Следствием установлено, что 9 июля 2002 года вблизи дома на улице Лукинской в Москве обвиняемые беспричинно вступили в конфликт с незнакомыми мужчинами и нанесли одному из них множественные удары резиновой дубинкой, деревянной палкой и ногами говорится в сообщении

В результате избиения потерпевший скончался.

Личности подозреваемых удалось установить после длительных оперативно-разыскных мероприятий, в том числе допроса свидетелей и проведения ряда сложных судебных экспертиз. Всем фигурантам предъявили обвинение. В настоящее время следственные действия продолжаются.