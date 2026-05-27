Сотрудники уголовного розыска в Уссурийске раскрыли убийство по горячим следам Полиция приморского Уссурийска нашла убийцу по камерам в магазине

Москва27 мая Вести.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Уссурийску раскрыли убийство благодаря камерам наблюдения, установленным в продуктовом магазине, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела 54-летнего уссурийца с признаками насильственной смерти. Труп был найден в квартире на улице Некрасова. Прибывшие на место полицейские установили, что накануне мужчина распивал алкоголь с неизвестным.

Через данные акцизных марок на алкогольной продукции полицейские оперативно выяснили, в каком из магазинов приобретался алкоголь. Записи камер видеонаблюдения, установленные в магазине, позволили сделать фотоориентировку, которая была направлена всем наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение и задержали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления ранее судимого 51-летнего местного жителя отметили в пресс-службе

Задержанный дал признательные показания, пояснив, что в ходе застолья поссорился с потерпевшим и нанес ему телесные повреждения, повлекшие смерть. Его слова подтверждают также следы, оставленные в квартире потерпевшего.